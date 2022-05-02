Украинский олигарх Виктор Пинчук вернулся в Киев.

Фото на фоне дома на улице Владимирской появилось на странице его фонда в Facebook 2 мая.

"Сегодня я пришел в дом на улице Владимирской, 45. В одно из важнейших для меня мест в Киеве. Из этого дома мой дед-еврей на рассвете 22 июня 1941 г. пошел воевать против Гитлера. Из этого дома моя мама, тогда 5-летняя еврейская девочка, была эвакуирована и потому не была расстреляна фашистами в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года", – рассказал Пинчук.

"Тогда геноцид против еврейского народа творили фашисты. Теперь геноцид против украинского народа творят рашисты. Поэтому заявление министра иностранных дел России, в котором он сравнил президента Украины Зеленского с Гитлером, считаю очередным ярким проявлением трусости, лживости и подлости нашего врага", – добавил он.

В последний раз информация о месте пребывания Пинчука появлялась еще в начала марта. Тогда сообщалось, что буквально накануне начала войны он вылетел за границу и находился в Лондоне.

"Страна" приводила слова Зеленского о поведении олигархов во время войны.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.