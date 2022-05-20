В Раде предлагают лишать гражданства украинцев, которые во время военного положения или войны выехали в страну, которая напала на Украину, и не вернулись в течение 30 дней.

Также предлагается лишать гражданства военнообязанных, которые выехали за границу без уважительных причин и не вернулись в течение 30 дней.

Об этом говорится в законопроекте, который зарегистрирован на сайте Рады.

Также законопроект предлагает запретить после получения повестки менять место проживания военнообязанным без письменного уведомления уполномоченного лица.

Инициаторы - "слуги народа" - Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая и Александр Федиенко.

Также в законопроекте есть и другие интересные пункты:

Трудовая повинность

В законопроекте предлагается установить трудовую повинность во время военного положения в первую очередь для лиц, которые являются официально безработными.

Ограничения по изъятию имущества на военные нужды

Депутаты хотят запретить принудительно изымать транспортное средство (ТС), если оно единственное в собственности гражданина или семьи, если ТС используется для осуществления официально оформленной предпринимательской деятельности, или для перевозки гуманитарной помощи.

При этом такие ограничения не будут касаться случаев, когда зафиксировано и доказано, что собственник/водитель осуществлял управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

Что касается квартирной повинности, принудительного изъятия или отчуждения недвижимости, ее будут применять, если площадь жилья превышает санитарную норму в 21 квадратный метр площади на каждого зарегистрированного или проживающего по этому адресу и дополнительно 10 метров на семью.

Волонтёров не призовут

Важная новация в проекте касается волонтеров. Лица, официально осуществляющие волонтерскую деятельность, перевозящие гуманитарную помощь, не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации.

Также ослабления ждут лиц, которые работают на предприятиях оборонного, агропромышленного комплексов, официально работающих предприятий.

Интересная ремарка касается мобилизации всех остальных лиц.

Будут "учитываться, прежде всего, морально-волевые качества кандидата на призыв (мобилизацию), письменное подтверждение добровольной готовности с оружием в руках защищать Отечество".

Для контрактников снимут верхний возрастной ценз

К комплекции вооруженных сил на контрактной основе будут привлекать лиц старше граничного порога для службы по выводу военно-медицинских комиссий.

Напомним, что "слуги народа" уже предлагали ввести уголовное наказание для мужчин, уехавших за границу и не вернувшихся во время войны. После шквала критики соответствующий законопроект был отозван.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.