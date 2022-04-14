На заседании 14 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о лишении государственных наград за разные преступления.

Авторы проекта предлагают 16-ю статью закона "О государственных наградах" изложить в новой редакции, согласно которой лишить этих наград может президент:

1) в случае осуждения награжденного за тяжкое или особо тяжкое преступление по представлению суда;

2) по обоснованному представлению Верховной Рады Украины или СНБО, если:

награжденный совершил действия, направленные на популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и его должностных лиц;

награжденный совершил действия, направленные на оправдание, признание правомерности или публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, аннексии территории Украины, нарушение территориальной целостности, суверенитета Украины;

правоохранительные органы Украины установили участие награжденного в осуществлении вооруженной агрессии против Украины или оккупационных силах.

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