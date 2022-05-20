Депутаты из "Слуги народа" предлагают установить трудовую повинность во время военного положения в первую очередь для лиц, которые являются официально безработными.

Об этом говорится в появившемся на сайте парламента законопроекте о наказании мужчин, которые уехали из Украины во время войны, а также о запрете стоящим на воинском учёте менять место жительство после объявления мобилизации.

В документе предлагают, "ввести трудовую повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и не забронированных по предприятиям, учреждениям и организациям на период действия военного положения (прежде всего, из числа безработных) с целью выполнения работ, имеющих оборонный характер".

Напомним, в документе также предлагают лишать гражданства украинцев, которые во время военного положения или войны выехали в РФ и не вернулись в течение месяца.

Также предлагается лишать гражданства военнообязанных, которые выехали за границу без уважительных причин и не вернулись в течение 30 дней.

Вместе с тем, в документе предлагают запретить после получения повестки менять место проживания военнообязанным.

Ранее мы писали, что "Слуги народа" уже предлагали притянуть к ответственности мужчин, уехавших за границу и не вернувшихся во время войны. Был подготовлен законопроект, по которому за это грозила уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы. Однако после шквала критики он был отозван.