Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в комментарии "Стране" уточнил заявление министра обороны Алексея Резникова о том, что Минобороны "ориентируется на потребность обеспечить 1 млн людей, которые будут бороться с врагом".

По словам Андрусива, речь не идет о планах Минобороны мобилизовать 1 млн человек. Такое большое количество солдат на фронте Украине сейчас не нужно.

"Резников имел в виду нечто другое: мобилизационный резерв Украины - 1 млн человек. То есть, такое количество человек Украина может призвать теоретически. Понятно, что никто не будет сейчас мобилизовать миллион человек на фронт. И в принципе, сейчас с мобилизацией у нас все достаточно хорошо, мы закрываем все наши потребности", - отметил Андрусив.

К тому же, по его словам, мобилизация напрямую зависит от возможности обеспечить призывников всем необходимым.

"Призвать сейчас миллион человек - это дать им миллион форм, миллион вооружений, и миллион завтраков, обед и ужинов. Это миллиарды долларов. При том, что на самом деле живая сила не решает исход войны. Его решает техника. Лучше миллион ракет, чем миллион солдат", - сообщил Андрусив.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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