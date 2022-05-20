В Раде хотят принудительно изымать авто и ввести квартирную повинность на время военного положения

Помимо трудовой повинности для официально безработных, в новом законопроекте нардепов от "Слуги народа", предлагается ввести ограничения по изъятию имущества на военные нужды.

Об этом идет речь в законопроекте, которым "Слуги народа" Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая и Александр Федиенко предлагают лишать гражданства украинцев, которые во время военного положения или войны выехали в страну в РФ и не вернулись в течение 30 дней.

Депутаты хотят запретить принудительно изымать транспортное средство (ТС), если оно единственное в собственности гражданина или семьи, если ТС используется для осуществления официально оформленной предпринимательской деятельности, или для перевозки гуманитарной помощи.

При этом такие ограничения не будут касаться случаев, когда зафиксировано и доказано, что собственник/водитель осуществлял управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

Что касается квартирной повинности, принудительного изъятия или отчуждения недвижимости, ее будут применять, если площадь жилья превышает санитарную норму в 21 квадратный метр площади на каждого зарегистрированного или проживающего по этому адресу и дополнительно 10 метров на семью.

Также и ранее в Раде предлагали отбирать автомобили у пьяных водителей на нужды ВСУ.