В пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией военнообязанный украинец предоставил пограничникам фальшивую справку о получении льгот по инвалидности.

Об этом сообщает в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина рассказал пограничникам, что приобрел "документ" за 128 800 гривен через один из Telegram-каналов. По данному факту направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Напомним, на Закарпатье поймали местного жителя, который продавал приезжим справки для выезда заграницу.

Также мы подробно рассказывали, как мужчины пытаются уехать из Украины во время войны.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".