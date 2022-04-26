Украинские пограничники разоблачили схему по незаконной переправке за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как выяснилось, украинец заключал с мужчинами фиктивные договора о трудоустройстве в транспортную фирму. Сведения о так называемых водителях незаконно вносили в систему "Путь", где регистрируют разрешения на выполнение международных перевозок в условиях военного положения. За такую ​​"услугу" мужчина брал 5500 долларов.

Злоумышленника задержали при попытке вывезти в страны ЕС гражданина Украины, который по легенде должен был "следовать водителем для перевозки гуманитарной помощи".

Фигуранту уголовного дела уже сообщили о подозрении, а суд заключил его под стражу с правом внесения залога в размере 70 тыс грн.

Злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают всех причастных к правонарушению лиц. Следственные действия продолжаются.

Напомним, украинец пытался сбежать за границу от мобилизации с липовой справкой, за которую отдал 210 тысяч.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.