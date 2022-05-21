Президент Владимир Зеленский заявил, что будет считать победой, если Украине удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

Об этом он сказал в интервью телекомпании ICTV, показанном в эфире телемарафона.

Он заявил, что вернуть все территории Украины военным путем будет очень трудно и будет стоить огромного числа жизней украинцев.

Зеленский сказал, что после выхода на линию 24 февраля должен наступить второй этап - путем переговоров вернуть оставшуюся территорию.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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