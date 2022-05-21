Анализируем ситуацию на 87-й день войны.

Ситуация на фронте 21 мая

Утром Генштаб сообщил, что под Харьковом противник проводит авианалеты на позиции украинских войск под - в частности, в недавно освобожденных Циркунах.

То есть подтверждается информация предыдущих дней, что движение ВСУ на север, к российской границе, натолкнулось на сопротивление.

Россия, как сообщает Минобороны Украины, усиливает свою группировку на этом направлении подразделениями из первой танковой армии Западного военного округа РФ. А значит не исключается и новое наступление.

По данным "Института изучения войны" (США), российские войска уже вернули себе некоторые позиции к северу от Харькова, ранее освобожденные ВСУ. Но в Киеве официальных подтверждений этому не озвучивали.

Также пока нет никаких данных о контрнаступлении ВСУ против изюмской группировки противника, о котором позавчера заявлял спикер Офиса президента Арестович. Вечером Генштаб сообщил, что у РФ идет подготовка к наступлению в сторону Славянска и Барвенково.

Под Лиманом оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. В этом районе наблюдается сосредоточение техники для наведения понтонно-мостовой переправы.

Но главный фронт сегодня - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском.

Это значительно усложнит сообщение подразделений ВСУ, удерживающих Северодонецк, с внешним миром. То есть делалось это в целях окружения города. Но Гайдай при этом говорит, что транспортная связь с Лисичанском все равно есть.

При этом военные телеграм-каналы в РФ пишут, что россияне отрезали северодонецкую группировку от Лисичанска.

Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области. Сильные удары сегодня наносились по Врубовке. В "ЛНР" заявили, что уже ее контролируют.

Но в любом случае понятно, что продолжаются бои за трассу Лисичанск-Соледар-Бахмут. Врубовка находится на пути к этой дороге, которая соединяет Луганскую область с Донецкой.

Война подходит все ближе к Бахмуту со стороны Попасной. Это ключевой транспортный узел, который прикрывает с востока дорогу на Славянск и Краматорск.

В районе Донецка оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Липовое, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Но о подвижках на том направлении ничего не известно.

"Азовсталь" и переговоры по обмену

Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Теперь вопрос в том, удастся ли обменять более двух тысяч украинцев, сдавшихся в плен.

Владимир Зеленский дал понять, что этот вопрос сейчас обсуждается. Но сроков по вероятному обмену нет.

"Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали" Дальше все зависит от того, что на себя брала ООН, "Красный крест", Российская Федерация, что они (бойцы) будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена. На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – вывоза, вывода и подготовки к диалогу, к обмену и тому подобное", - заявил президент.

Россия заявляет, что украинские военные сдались в плен и имеют статус военнопленных. Об обмене в РФ на официальном уровне ничего не говорят.

А на неофициальном заявляют, что пока менять никого не собираются и никому не обещали отправлять украинских военных с "Азовстали" на обмен. Говорят, что, как минимум, не будут менять "азовцев".

Впрочем, сегодня прозвучало знаковое заявление члена российской делегации на переговорах с Украиной Леонида Слуцкого. Он сказал, что "гуманитарные задачи по обмену пленными и телами погибших между Украиной и Россией будут решены в ближайшее время".

Также Слуцкий не исключил обмена "азовцев" на Виктора Медведчука. "Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы - ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", - заявил деаутат "Интерфаксу".

То есть, эти заявления указывают на то, что есть перспективы скорого обмена пленными.

И если в их числе будут и украинские военные с "Азовстали", это можно будет рассматривать как серьёзный дипломатический "пас" украинской власти от Москвы. И признак того, что с мирными переговорами дело обстоит не так безнадёжно, как считается.

В ожидании американских РСЗО

Сегодня прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада. В целом это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Зеленский многого ждет от новой встречи стран-партнеров Украины на авиабазе "Рамштайн" 23 мая. Например, ракетных систем залпового огня.

"Мы ожидаем позитива на поставку MLRS (Multiple Launch Rocket System - Ред.). У меня нет секретов, мы обращаемся ко всем странам – от США к каждому европейскому государству по MLRS, благодаря которым Украина сможет взять инициативу и освобождать свою территорию", – заявил президент сегодня после встречи с премьером Португалии.

Он также заочно ответил тем странам, которые боятся предоставлять Украине такие системы из-за опасности ударов по территории России.

Зеленский напомнил, что сейчас война продолжается на украинской территории. "Это наши территории, и мы идем шаг за шагом, чтобы освобождать их. Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Потому просим нам помочь. В некоторых странах (это вооружение. – Ред.) просто стоит, а для нас это выживание, эти системы MLRS", – подчеркнул президент.

Отвечал он таким образом, видимо, изданию Politico. На днях оно сообщило, что Белый дом не торопится предоставлять Украине системы РСЗО из-за риска эскалации с Россией.

В статье говорилось, что в теории рассматривается вопрос о передаче Украине установки M270, которая бьет на 30-60 километров (современными ракетами - на 160 км). При этом передача более современных систем Himars, дальность которых составляет более 300 километров, пока не обсуждается.

Впрочем, официально не обсуждается ни одна из этих систем. И сдвинется ли этот вопрос, будет понятно, видимо, уже после встречи на "Рамштайне".

В то же время куда больше интереса у американцев к деблокаде украинских портов. И соответствующих этой задаче поставок оружия.

Вчера сенатор-республиканец Митч Макконнелл, который недавно побывал в Киеве, заявил, что США помогут Киеву снять морскую блокаду. По его словам, это заложено в новый пакет военной помощи Украине.

"Я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть одесский порт, потому что отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке", - сказал Макконнелл в интервью The New York Times.

Что именно туда заложено - сенатор не уточнил, но ранее американские СМИ сообщали о возможных поставках противокорабельных ракет Harpoon, которые могут поражать цели в море на 300 километров. Официально это не подтверждено.

Отметим, что пакет помощи, на который ссылается сенатор - это закон о выделении на оборонные нужды США и Украины 40 миллиардов долларов. В нем ничего не говорится о том, какое именно оружие должно быть поставлено. Это, согласно другому закону, о ленд-лизе, решает уже Белый дом.

То есть Макконнелл поделился своим мнением о том, что в этот пакет могут включить. Но вряд ли сенатор-республиканец допущен к принятию решений у Байдена.

Также вчера американские журналисты сообщили о планах поставок Украине стратегических ЗРК Patriot, которые могут сбивать самолеты и ракеты. Официально эти планы не подтверждены Белым домом. А сегодня нардеп Давид Арахамия заявил, что никаких подтверждений на этот счет не получала и Украина.

В то же время Зеленский сегодня подтвердил, что оружие для разблокировки портов Украина запрашивает.

"22 млн тонн зерна сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят... Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис. Разблокировать можно разными путями. Один из путей - военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам", - заявил президент на пресс-конференции в Киеве сегодня.

Кстати, вооружения может получить не только Украина. Великобритания и ее союзники думают над тем, как вооружить Молдову по стандартам НАТО, чтобы обезопасить ее от потенциального нападения России.

Об этом в интервью The Telegraph говорит министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

"Несмотря на то, что Путин не добился масштабных успехов в Украине, он не оставляет амбиций расширить "Великую Россию"", - уверена Трасс. Поэтому Молдова, которой угрожает потенциальная экспансия со стороны Приднестровья, должна иметь современное западное вооружение, считает глава британского МИД.

В то же время "Би-Би-Си", цитируя Трасс, приводит мнение военного эксперта Джека Уотлинга, который говорит, что "непосредственной военной угрозы Молдове со стороны российской армии сейчас нет". При этом, по его мнению, есть угроза подрывной деятельности РФ в Молдове. Но как против нее поможет британское оружие - пока непонятно (скорее всего наоборот эта активность лишь вырастет).

Контрнаступление через два месяца. Прогнозы

Война в Украине входит в кровавую финальную фазу, прогнозирует советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос – сколько времени она будет занимать. Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех громогласных заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну. Но Украине затягивание войны крайне невыгодно.

Украине нужно освободить все наши области, включая Донецкую и Луганскую. Украине нужно выгнать всех этих "странных ребят" подальше. Эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас, и, к сожалению, мы будем терять своих людей... Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить", – говорит Подоляк.

Своим видением результатов "финальной фазы" сегодня поделился Зеленский. Он заявил, что будет считать победой, если Украине удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля. То есть, без Крыма и части Донбасса.

После выхода на линию 24 февраля должен, по мнению президента, наступить второй этап - путём переговоров (а не военным путём) вернуть оставшуюся территорию.

При этом формат мирных переговоров будет гибридным.

"Я думал, что закончить можно будет исключительно дипломатически. Я действительно так считал. А сейчас это как автомобиль - и не бензиновый, и не электрокар, потому и война такова - гибридная, сложная... И победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии, я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а РФ хочет все не отдать, то есть ничего не отдать", - сказал Зеленский в интервью украинским журналистам.

Как будет достигнута эта победа, Зеленский не сказал. Но озвучил впервые внушительные данные о численности ВСУ. Он заявил, что сейчас с украинской стороны воюет 700 тысяч человек. При этом на момент начала войны численность боевых частей ВСУ не превышала 120 тысяч солдат.

Напомним, что российскую группировку в Украине Киев и Запад оценивают в 150-160 тысяч военных.

Если все эти цифры верны, то оснащение натовским оружием, которое должно достичь кульминации за месяц-два (таковы прикидки властей Украины), позволит Киеву действительно пойти в контрнаступление.

Оно может начаться через полтора-два месяца. Такой прогноз в интервью изданию Meduza дал Руслан Левиев, глава группы расследователей Conflict Intelligence Team.

"Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника у них уже появляется. Через полтора-два месяца мы увидим перелом ситуации не в пользу России. Скорее всего, они начнут с Донбасса и будут пытаться отрезать пути снабжения российской армии", - прогнозирует Левиев.

Правда, не все считают, что с Донбасса. Например, американский "Институт изучения войны" полагает, что россияне готовятся к крупному украинскому контрнаступлению на юге - то есть в районе Херсона и Запорожья. О том, что именно там войска РФ активно окапываются и строят бетонные укрепления, сообщал несколько раз и украинский Генштаб.