Снова в мире поднимается тема деблокады украинских портов и вывоза зерна - для ликвидации дефицита на мировом рынке и снятия угрозы голода.

Поднимают эту тему в ООН и на Западе. Предлагается два пути для снятия блокады - дипломатический и военный.

Разбирались, чего ждать от этой ситуации.

Что происходит с поставками зерна?

Международные организации, а также западные журналисты и политики, все громче бьют в набат по поводу нехватки продовольствия в мире.

Упирается все в поставки зерновых из Украины и России. Обе страны, если сложить их годовой экспорт, выходят на первое место в мире по пшенице - с большим отрывом от Евросоюза, США и Канады.

Также Украина имеет 18% мирового экспорта кукурузы и занимает лидирующие позиции по некоторым другим видам зерновых. А также "держит" порядка половины мирового экспорта подсолнечного масла (данные Киевской школы экономики).

Экспорт из Украины сейчас ограничен из-за морской блокады. В стране, по оценкам США, хранится огромный объем в 20 миллионов тонн зерна (по данным ООН - 25 миллионов). Для сравнения: за прошлый год Украина экспортировала 27 миллионов тон зерна разных культур, которое, в основном, шло на продажу через порты, которые сейчас закрыты.

Как такой объем вывезти по суше и в какие сроки - понимания нет. Сроки имеют важное значение, потому что зерно может испортиться в элеваторах. Кроме того, если не вывезти с элеваторов зерно прошлого урожая, то негде будет хранить украинское зерно нового урожая (которого, кстати, будет не так много, чем в прошлом году, так как сейчас посеяли на 30% площадей меньше)

Украина и западные страны ведут по этому поводу консультации, в основном в рамках "Большой семерки". Обсуждаются варианты транзита через Дунай, черноморские порты Румынии и Болгарии, Балтийское море. И даже через Беларусь, с которой обещают за это снять часть санкций (к чему мы еще вернемся ниже).

С российским зерном проблема следующая. РФ продает его за рубеж по квотам, которое утверждает российское правительство. В этом году квоты выданы на 11 миллионов тонн зерновых, из них 8 миллионов тонн пшеницы. Хотя обычно реальный экспорт был гораздо выше, поскольку членам Евразийского союза зерно поставлялось без квот, а оттуда перепродавалось в третьи страны.

Но после вторжения в Украину Россия заблокировала экспорт в страны ЕАЭС. И позволяет вывозить зерно только по уже утвержденным квотам, спецразрешениям правительства, а также в Беларусь и "ЛДНР".

Таким образом на рынке возник серьезный дефицит пшеницы и других зерновых. Впрочем, Россия говорит, что с августа и до конца года будет готова экспортировать еще 25 миллионов тонн зерна. Но пока этих поставок нет, опасения растут. Кроме того, многие российские компании находятся под санкциями, а потому мировые трейдеры не совсем понимают как с ними работать, что создает дополнительную нервозность на рынке (хотя Россия продолжает активно экспортировать зерно).

Отдельный удар по мировому сельскохозяйственному производству нанесли санкции против производителей удобрений из России и Беларуси (на них приходится огромная доля рынка).

Дефицит уже ударил по ценам на Западе. А для стран Ближнего Востока и Африки, которые являются основными потребителями украинского зерна, может создать еще и угрозу голода, потому что заплатить за сельхозтовары больше, как Европа и США, эти страны не всегда могут.

Британский журнал The Economist, например, подсчитал, что число тех, кому не хватает еды, уже выросло на 440 миллионов человек, до 1,6 миллиарда человек. Если поставки зерна не возобновятся, "еще сотни миллионов людей могут оказаться за чертой бедности".

В развивающихся странах люди тратят 25% бюджета на еду, в Африке - до 40%. В Египте хлеб это 30% всех калорий. О том, что именно Ближний Восток и Африка станут жертвами нынешнего дефицита, регулярно заявляет и ООН.

На днях детский фонд ЮНИСЕФ заявил, что в мире под угрозой оказались 600 тысяч детей, страдающих от истощения. Такие дети должны получать специальные питательные смеси в регионах, где они хронически недоедают.

Но теперь стоимость этих смесей вырастет в течение полугода как минимум на 16% - из-за общего роста цен на продовольствие, вызванного в том числе войной в Украине, а также другими факторами, например, засухой, а ранее - ковидом.

То есть этот процесс начался еще до войны в Украине (хотя она его и подстегнула). Причиной было подорожание газа и электричества, что сразу тянуло вверх цены на удобрения и конечную стоимость агропромышленной продукции.

Эти процессы были запущены еще в 2021 году. Экономика начала восстанавливаться после ковида, спрос на энергоносители стал расти. Его усугубил тот факт, что в Европе сначала отказались от своей традиционной генерации в пользу "зеленых" технологий, которые производят более дорогую энергию.

Но после того, как стало понятно, что "зеленый переход" создает гигантский дефицит энергии, европейцы бросились закупать импортный газ и уголь, что взвинтило цены на них (и дальше потянуло вверх стоимость остальных товаров и продуктов).

А война в Украине, а также ряд других факторов (например, жара в Индии из-за чего страна запретила экспорт пшеницы), максимально усилила эти проблемы.

Уже сейчас наметились основные подхода к их решению.

Путь 1. Дипломатический

Его очертил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал вернуть калийные удобрения из России и Беларуси на мировые рынки, смягчив западные санкции против обеих стран - в обмен на пропуск Россией судов с зерном из Украины.

"Позвольте сказать ясно: серьезное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений в России и Беларуси на мировые рынки", – заявил он.

Генсек добавил, что все это необходимо сделать, несмотря на боевые действия. И рассказал, что сейчас идут консультации со всеми вовлеченными сторонами - от России до Турции и других стран, которые так или иначе задействованы в зерновой логистике.

Факт этих переговоров подтверждали и в Турции. Советник Эрдогана Калын заявлял, что создается контактная группа по вопросу экспорта украинского зерна.

МИД России вчера положительно отреагировал на призыв Гуттериша. В Москве заявили, что для деблокады "нужно рассмотреть, в том числе, возможность снятия санкций с России".

Вчера о том же заявил представитель России в ООН Василий Небензя. Он упрекнул Запад в нежелании отменять антироссийские санкции даже под угрозой всемирного голода.

"Если вы не хотите снимать свои по собственному почину введенные санкции, то почему вы обвиняете в продовольственном кризисе нас?", - поинтересовался Небензя.

В то же время, непонятно, снятия каких санкций требует Москва - публично это не заявлялось. И устроит ли Россию отмена ограничений лишь в части удобрений, как это предлагает генсек ООН. Или РФ хочет отмены каких-то других санкций (или вообще всех).

И второй вопрос - а готовы ли главные инициаторы санкций, США и страны Западной Европы, хоть как-то смягчать свои ограничения. Или для них основная цель - давление на Россию, а не решение продуктовой проблемы.

По крайней мере в США и Британии, похоже, делают ставку на силовой сценарий разблокировки портов. Тем более, что дипломатический путь открывает проход лишь для зерна. А оружие поставлять в Украину морем все равно не получится - что резко усложняет для Запада задачу оказания помощи Украине в войне с Россией.

В России уверяют, что Запад настаивает на разблокировке портов не только (и не столько) для вывоза зерна, но и для поставок оружия.

Кроме того, Небензя вчера в ООН обвинил Украину в том, что она сама срывает переговоры о выходе стоящих там кораблей с зерном из украинских портов, хотя Россия дескать готова корабли выпустить.

Украина называет эти обвинения ложью.

Путь 2. Военный

В своей уже цитированной статье The Economist подводит к главной мысли (которую уже давно продвигают британцы) - нужна деблокада черноморских портов Украины под эскортом натовских военных кораблей.

"РФ должна разрешить украинское судоходство; Украина должна разминировать подступы к Одессе; а Турции нужно пропустить через Босфор военно-морской эскорт", - пишет журнал.

Ранее деблокировать порты военным путем предлагало британское издание The Guardian.

В то же время очевидно, что это прямое столкновение НАТО с Россией с угрозой перехода на этап ядерного конфликта. Чего Альянс всеми силами пытается избежать.

Видимо, поэтому западные дипломаты заявляют, что открытие украинских портов не является "практической опцией" в ближайшие полгода. Об этом написал тот же The Economist.

Также издание приводит высказывание неназванного украинского дипломата - о том, что "нет никакого смысла в том, чтобы [кораблям НАТО] сопровождать торговые корабли, если никто не готов стрелять по русским".

Поэтому пока из практических шагов Западом обсуждается поставка Украине противокорабельных ракет дальнего действия. То есть - ставка делается на то, чтобы Киев сам отогнал российский флот от своих берегов.

Именно этим объясняется активность у острова Змеиный, который контролирует морской путь в черноморские порты Украины. Судя по многим данным, Украина пыталась его вернуть, однако эта попытка в начале мая была россиянами отбита.

Второе направление работы - усиление возможностей Украины поражать российские корабли с берега.

Американские СМИ сообщают, что Вашингтон рассматривает возможности передачи Украине двух типов противокорабельных ракет: "Harpoon" ("Гарпун") производства Boeing и NSM (Naval Strike Missile) производства Kongsberg и Raytheon Technologies.

Дальность стрельбы этих ракет достигает 300 километров. То есть до кораблей Черноморского флота они доставать смогут.

Правда, есть ряд проблем, которые замедляют передачу ракет Украине. Главная из них состоит в том, что "Harpoon" - ракета морского базирования, и запустить ее с берега технически сложно. Но Соединенные Штаты, как сообщают СМИ, уже работают над снятием пусковой установки с американского корабля.

Американские эксперты считают, около двух десятков "Гарпунов" будет достаточно, чтобы угрожать российским кораблям и убедить Москву снять блокаду. "Если Путин будет упорствовать, Украина может вывести из строя крупнейшие российские корабли, поскольку им негде спрятаться в Черном море", - заявил военно-морской эксперт Гудзоновского института Брайан Кларк.

Впрочем, официально Пентагон таких поставок не подтверждает. И неизвестно, будут ли они осуществляться из США. А вот Британия официально заявляет, что будут. Но какие ракеты пришлют - пока неизвестно.

Американские СМИ регулярно пишут о том, что администрация Байдена опасается поставлять Украине дальнобойные средства поражения - чтобы война не вышла за пределы Украины и не спровоцировала глобальный конфликт.

Также, опасаются на Западе, при серьезной угрозе себе Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине.

Ну, и наконец, даже снятие российской блокады не снимает опасности того, что Москва сможет топить корабли, которые попытаются пройти через акваторию. И даже если их будут сопровождать корабли НАТО, это лишь будет создавать опасность прямого столкновения РФ и Альянса.

3. Компромисс и мирные переговоры

Глобальная проблема, связанная с блокированием украинских портов, может дать возможности "партиям мира", которые есть и в России и на Западе, активизировать свою деятельность по скорейшему завершению войны путем компромиссов.

Не случайно уже прозвучали предложения об отмене санкций с Россией. Однако понятно, что само по себе это может и не решить проблему (как писалось выше - Россия может не согласиться разблокировать порты в обмен на снятие некоторых санкций, а снять почти все санкции не согласится Запад пока идет война).

Однако, если к вопросу подойти комплексно и прийти к некоему глобальному компромиссу в треугольнике Украина-Запад-Россия, чтоб закончить войну, то проблема может иметь решение.

Если, конечно, на то будет воля всех сторон.