Украина разочарована тем, что США не отправляют ей дальнобойные американские ракетные системы залпового огня. А в Белом доме опасаются, что Киев воспользуются этим оружием для ударов по территории РФ.

Об этом пишет издание Politico.

"Официальные лица украинского правительства в течение нескольких месяцев умоляли США прислать дальнобойные РСЗО", - сообщает газета.

Но Белый дом опасается, что такое оружие смогут использовать для ударов по территории России - тем самым расширяя и затягивая конфликт.

Об этом Politico заявили три источника в американской власти, знакомые с вопросом. По их мнению, "импульс Раммштайна остыл" - речь о собрании 40 министров обороны, где Украине было обещано много оружия. Несмотря на то, что РСЗО - наверху списка украинских запросов, у Байдена решили, что более важно сейчас отправить Киеву гаубицы. Связано это с тем, что они дешевле и боеприпасы к ним доступнее.

При этом, по данным Politico, Штаты "незаметно" предоставили Украине несколько старых советских систем залпового огня советской эпохи, снятых со складов союзников из Восточной Европы. А вот более дальнобойные американские системы поставлять опасаются из-за риска эскалации с Россией.

Издание не приводит наименование РСЗО, которые запрашивает Украина. Но приводит в конце статьи справку о ракетной установке M270. Это высокомобильное оружие, которое выпускает 12 ракет и отъезжает, чтобы не попасть под ответный огонь артиллерии. Ее дальность - 30-60 километров, для современных ракет - 160 км.

Ранее в Украине сообщалось о поставках в страну американских систем Himars, которые бьют на 300-500 километров. Официально они не подтверждены.

Вместе с тем, мы писали, что глава ХДС Германии раскритиковал Шольца за задержки поставок оружия Украине.

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