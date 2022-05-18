Сегодня, 18 мая, Сенат США должен был одобрить 40-миллиардный бюджет на оружие для Украины.

По крайней мере, такие прогнозы звучали от американских СМИ.

Но теперь рассмотрение переносят на завтра.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер объявил, что скорее всего, законопроект одобрят уже в четверг, сообщает The Guardian.

Напомним, 10 мая стало известно, что Палата представителей США вскоре должна проголосовать о пакете помощи Украине почти на $40 млрд.

Однако 12 мая сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении рекордных 40 миллиардов долларов помощи Украине.

Пол настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному инспектору надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

"Вы не должны выбрасывать все 40 миллиардов долларов без какого-либо надзора. И имея специального генерального инспектора, мы сделали это в Афганистане - это не остановило все растраты - это, по крайней мере, заставляет воров дважды подумать перед тем, как украсть деньги", - сказал Пол.

17 мая закон о 40-миллиардной военной помощи Украине все же начали принимать в Сенате США. Там состоялось так называемое процедурное голосование, и 81 сенатор поддержал принятие закона без обсуждений, против выступили 11 сенаторов.