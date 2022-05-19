Аккаунты почти половины подписчиков страницы президента США Джо Байдена в Twitter фейковые.

Об этом сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на анализ аудиторской компании Spark Toro.

Согласно проведенному анализу, 11 миллионов, или 49,3% подписчиков официальной страницы американского президента в соцсети (@POTUS) - либо боты, либо пользователи с нерабочими аккаунтами.

У действующего президента США Джо Байдена, помимо официальной страницы главы страны, есть и личная страница в Twitter, однако, как отмечает издание, там дела обстоят не лучше: аккаунты 43% подписанных на эту страницу, вероятно, фейковые.

44-й президент США Барак Обама был первым американским лидером, который использовал ник @POTUS (President of the United States) для общения с аудиторией в Twitter.

Когда он покинул свой пост, аккаунт был передан новому президенту США Дональду Трампу. Старые записи Обамы были заархивированы под ником @POTUS44.

Как показал анализ ныне неактивного аккаунта Трампа @POTUS45, 42,4% страниц его подписчиков тоже принадлежат фейковым пользователям. На момент блокировки на 45-го президента США было подписано около 88 млн пользователей.

Компания SparkToro проводит исследования аудитории, которые показывают, какие сайты посещают люди, на какие аккаунты в социальных сетях они подписаны, какие хэштеги используют и многое другое. Для выявления ботов SparkToro анализирует несколько факторов, включая проблемы с местоположением, изображения профилей по умолчанию и прибавление новых пользователей.

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