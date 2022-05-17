Американский лидер Джо Байден возвращается к политике бывшего президента США Барака Обамы по смягчению санкционных мер в отношении Кубы.

Об этом пишет Reuters.

США вчера ослабили некоторые ограничения, введенные экс-президентом США Дональдом Трампом против "Острова Свободы". В частности, на семейные денежные переводы, поездки на Кубу и ускоренное оформление виз.

По переводам Госдеп снимает ограничение в тысячу долларов раз в квартал, которое действовало ранее. И позволят пересылать деньги не членам семьи. То есть, по сути деньги можно будет переводить кому угодно.

При этом сотрудничать с государственными организациями Кубы по-прежнему запрещено. Режим либерализируют лишь в отношении частных лиц.

"Мы собираемся обеспечить более свободный поток денежных переводов кубинскому народу, не обогащая при этом тех, кто совершает нарушения прав человека", - заявил представитель Белого дома.

Напомним, Барак Обама в 2015 году инициировал политику потепления отношений с Кубой. Между США и Кубой были восстановлены дипломатические отношения, а также в марте 2016 года состоялся исторический визит Обамы в Гавану.

В июне 2017 Дональд Трамп объявил об ужесточении американской политики в отношении Кубы.

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