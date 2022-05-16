Президент США Джо Байден распорядился восстановить американское военное присутствие в Сомали. Это сделано для борьбы с международным терроризмом.

Новость сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга для журналистов.

"Президент Байден утвердил запрос министра обороны о размещении сил США в Восточной Африке для воссоздания небольшого постоянного американского военного присутствия в Сомали", - сказал спикер администрации США.

По его словам, контингент будет насчитывать менее 500 американских военных против 750, которые там присутствовали до тех пор, пока экс-президент Дональд Трамп не свернул операцию.



В Сомали американские военные противодействовали местной террористической группировке "Аш-Шабаб", которая позиционирует себя как ответвление террористической сети "Аль-Каида" и насчитывает, по экспертным оценкам, 5-10 тысяч боевиков.

Как писала "Страна", 14 апреля 2021 года Байден заявил, что настало время закончить самую долгую войну в истории США и американские военные должны вернуться домой из Афганистана.

Потом, когда контроль над страной захватило движение "Талибан", американский президент назвал свое решение о выводе войск правильным.