Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно попросил у США противокорабельные ракеты, провел встречу в режиме видеоконференции с 43-м президентом США Джорджем Бушем. Об этом сообщает Офис президента.

"Большая честь познакомиться с вами. Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, американский народ. Я видел, как люди в США относятся к нам в соцсетях, они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами", - сказал глава государства.

43-й Президент США выразил поддержку Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу в борьбе с агрессором.

"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы и в дальнейшем будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас", – отметил Джордж Буш.

Президент Украины подчеркнул, что наше государство ощущает настоящую помощь и искреннюю поддержку со стороны Соединенных Штатов. А Буш отметил стойкость Владимира Зеленского и народа Украины во время противостояния захватчикам.

Джордж Буш-младший - американский государственный и политический деятель, 43-й президент США в 2001-2009 годах, губернатор штата Техас с 1995 по 2000 год. Сын 41-го президента США Джорджа Г. У. Буша, с чем и связано прозвище «младший». Окончил Йельский университет (бакалавр) в 1968 году, Бизнес-школу Гарвардского университета — в 1975 году.

В 2000 году победил на президентских выборах действовавшего на тот момент вице-президента Альберта Гора. Через несколько месяцев после вступления Буша в должность 11 сентября 2001 года в США произошла серия крупных терактов, в ответ на которые Буш объявил глобальную "войну против терроризма". В том же году США вторглись в Афганистан, в 2003 году - в Ирак.

В 2004 году Буш успешно переизбрался на второй срок, одержав победу над сенатором-демократом Джоном Керри. В 2005 году администрация Буша подверглась критике за неумелое управление в кризисной ситуации, вызванной ураганом Катрина. В декабре 2007 года США вступили в крупнейшую со времён Второй мировой войны рецессию, что вынудило президентскую администрацию активней вмешиваться в экономику, претворяя комплекс мер для стимулирования её роста.

Ранее Зеленский заявил о запуске платформы United24 для сбора пожертвований в поддержку Украины.

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