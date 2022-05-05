Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом пишет замредактора Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter.

"Стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве", - написал он.

Скриншот: Twitter

Также Зеленский во время разговора пригласил Штайнмайера в Киев.

Об этом сообщил замредактора Bild Паул Ронцхаймер в Twitter. Информацию об этом журналистам сообщил офис Штайнмайера

Напомним, что 12 апреля появилась информация, что Зеленский запретил президенту ФРГ Штайнмайеру приезжать в Киев из-за его связей с Россией. Тогда в Офисе президента Украины отказ принимать в Киеве президента Германии Штайнмайера пояснили тем, что украинская сторона недовольна слабой позицией президента Германии по антироссийским санкциям, ведь на тот момент Германия выступала против эмбарго на нефть. Вместо президента Германии в Киев пригласили канцлера ФРГ Шольца. В Берлине удивились, что Штайнмайера не пустили в Киев и заявили, что президент ФРГ на стороне Украины.

После этого канцлер Шольц заявил, что не хочет ехать в Киев до тех пор, пока там не побывает президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Вероятно, теперь инцидент будут считать исчерпанным и Штайнмайер или Шольц приедут в Киев.