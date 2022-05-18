Глава оппозиционного немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца из-за неспешности в предоставлении вооружений Украине.

Об этом он сказал в эфире телеканала RTL.

"В федеральном правительстве явно есть стратегия или по крайней мере тактика задержек", - сказал Мерц.

По его мнению, глава правительства не следует решениям, принятым бундестагом. "Могут быть причины не говорить всего, но тогда федеральный канцлер должен дать это понять", - сказал он.

Напомним, ранее Шольц призвал Киев и Москву к мирным переговорам.

Также мы писали, что посол Мельник назвал канцлера ФРГ Шольца "обиженной ливерной колбасой" и не захотел извиняться.

Вместе с тем, вчера сообщалось, что Германия за последние недели поставила Украине тысячи противотанковых гранатометов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

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