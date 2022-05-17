США готовят пакет военной помощи для Индии, чтобы снизить ее зависимость от поставок оружия из РФ - Bloomberg
США готовятся предоставить Индии военную помощь для снижения зависимости страны от вооружений российского производства.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По сведениям источников, Вашингтон планирует предоставить Индии $500 млн по программе военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing). Если это произойдет, Индия станет одним из крупнейших получателей финансирования по этой программе после Израиля и Египта. Агентство подчеркивает, что пока не известно, когда будет объявлено о решении США предоставить военную помощь Индии и какие вооружения будут включены в пакет помощи.
Bloomberg отмечает, что возможное предоставление военной помощи Индии укладывается в стратегию администрации Джо Байдена по "укреплению Индии в качестве долгосрочного партнера" США в сфере безопасности. По словам источника агентства, США надеются быть "надежным партнером" для Индии. Вместе с тем, подчеркивает неназванный чиновник в администрации США, Вашингтон рассчитывает таким образом снизить зависимость Индии от поставок российских вооружений.
Между тем в апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Россия может обеспечить Индию в сфере обороны всем, чего она захочет.
Сейчас индийские военные используют несколько систем вооружений российского производства, в том числе танки, артиллерийские орудия, ракетные комплексы. В 2015 году Индия объявила о намерении приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.
Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз возобновит торговые переговоры с Индией, чтобы ослабить ее связь в Россией.
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