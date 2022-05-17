США готовятся предоставить Индии военную помощь для снижения зависимости страны от вооружений российского производства.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По сведениям источников, Вашингтон планирует предоставить Индии $500 млн по программе военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing). Если это произойдет, Индия станет одним из крупнейших получателей финансирования по этой программе после Израиля и Египта. Агентство подчеркивает, что пока не известно, когда будет объявлено о решении США предоставить военную помощь Индии и какие вооружения будут включены в пакет помощи.

Bloomberg отмечает, что возможное предоставление военной помощи Индии укладывается в стратегию администрации Джо Байдена по "укреплению Индии в качестве долгосрочного партнера" США в сфере безопасности. По словам источника агентства, США надеются быть "надежным партнером" для Индии. Вместе с тем, подчеркивает неназванный чиновник в администрации США, Вашингтон рассчитывает таким образом снизить зависимость Индии от поставок российских вооружений.

Между тем в апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Россия может обеспечить Индию в сфере обороны всем, чего она захочет.

Сейчас индийские военные используют несколько систем вооружений российского производства, в том числе танки, артиллерийские орудия, ракетные комплексы. В 2015 году Индия объявила о намерении приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз возобновит торговые переговоры с Индией, чтобы ослабить ее связь в Россией.

Также мы писали, что США хотели отговорить Индию наращивать покупку российской нефти.

