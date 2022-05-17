Соединенные Штаты не видят системных попыток Китая обойти западные меры ужесточения экспортного контроля в отношении России.

Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо во время слушаний в Комитете по бюджетным ассигнованиям Сената США.

"Мы не видим систематических усилий со стороны Китая, призванных обойти наши меры экспортного контроля", - заявила глава американского Министерства торговли.

При этом Раймондо подтвердила, что администрация США не ставит под сомнение статистику правительства КНР, свидетельствующую о падении объемов экспорта высокотехнологичной продукции в Россию, не считает такие данные уловкой Пекина.

"Это соответствует тому, что мы видим "на земле", - сказала министр.

Согласно изложенным ею сведениям, в коалицию, созданную с целью применения ограничений против РФ после начала войны в Украине, входят 37 стран.

"У нас 37 стран в этой коалиции. Это означает, что 37 стран обмениваются информацией, совместно расследуют претензии, следят за обходом наших мер экспортного контроля государствами", - отметила Раймондо.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" пытаются усилить нажим на Китай по поводу поддержки России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

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