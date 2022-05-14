Страны "Большой семерки" усиливают нажим на Китай по поводу Тайваня и России. Об этом сообщает издание Politico.

По данным издания, министры иностранных дел G7 сегодня направили Пекину "необычайно жесткое" послание. Они призвали к миру и стабильности на Тайване и настоятельно рекомендовали "решительно призвать Россию прекратить военную агрессию против Украины".

"Мы призываем Китай не помогать России в ее агрессивной войне против Украины, не подрывать санкции, введенные против России за ее нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины, не оправдывать действия России в Украине и воздерживаться от участия в манипулировании информацией и дезинформации", - говорится в сообщении.

"В общем, судя по этому посланию, позиция Китая, даже крайне сдержанная по вопросу поддержки России, вызывает на Западе беспокойство", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Китай не оказал России прямой военной и экономической поддержки, но раскритиковал западные санкции.

Ранее мы писали, что американские эксперты опасаются выхода войны за пределы Украины и альянса России с Китаем.