Путин - это ядерное оружие в российском пиаре, на культе личности которого держится Россия. Но уже сегодня заметна растерянность российских элит.

Такое мнение в разговоре со "Страной" выразил советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Что будет с Россией после смерти Путина? Это важный вопрос, ответ на который зависит от того, кто придет после него. Будет ли это условный Хрущев, который развенчает культ Путина? Или придет условный Сталин, который скажет, что Путин - наш Ленин-2 и мы должны ему молиться?" - рассуждает Денисенко.

Ситуация в РФ зависит от многих факторов, начиная с того, сколько продлятся санкции против России. В этой связи Денисенко проводит аналогии между сегодняшней Россией и СССР. По его словам, СССР развалился по многим причинам, одна из которых - отставание от цивилизованного мира примерно на 10 лет в электронике. По мнению Денисенко, аналогичное отставание есть у современной РФ. Процесс развала России уже запущен, считает он.

"Такая страна, как Советский Союз, не могла управляться без серьезной компьютерной техники. Это один из важнейших факторов развала СССР. Россия отставала и без санкций по многим аспектам (и по электронике, и по космической отрасли) от цивилизованного мира на 5-7 лет. Единственные прорывы были в определенных сегментах ВПК. Без технологий такая система может держаться только на глобальной диктатуре", - отмечает Денисенко.

Именно с этим связано все более активное "закручивание гаек" в России, считает советник главы МВД.

"Сейчас в России закручивают гайки, потому что понимают, что иначе управлять страной невозможно, только усилением диктатуры. К чему это приведет, сказать сложно. Придет ли потом условный Ельцин, демократ, который захочет "прислонить Россию к Западу"? Или придет условный Путин-2, который решит продолжать закручивать гайки и создавать в России Северную Корею?" - отмечает Денисенко.

Война в Украине также напрямую от этого зависит. Скажет ли новый лидер после Путина, что "спецоперация" закончена? Гипотетически может быть все что угодно. Можно ли встретить дракона на Крещатике? 50/50", - сообщил Денисенко. По его мнению, сейчас перед РФ стоит вызов: изменить систему и "потерять" часть элит или сделать вид, что ничего не происходит.

"В РФ активно начали запускать нарратив о том, что Путин знает, что он делает и куда ведет страну. Этот нарратив запустил или идиот, или предатель. Дело в том, что эта история либо сделает Путина еще большим божеством, чем он сейчас, либо, с большой долей вероятности, превратит его в стареющего диктатора, которого играет свита", - считает Вадим Денисенко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как 30 лет назад распался Советский Союз и был ли у него шанс на спасение.

Тем временем война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

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