Чтобы победить РФ военным путем, Украине нужно еще 3-5 месяцев и много оружия - советник главы МВД
Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Россия не распадется, и воевать с ней придется еще три-пять месяцев.
Об этом он сказал журналисту Дмитрию Гордону.
"Есть мнение, что мы победили, что Россия завтра начнет распадаться. Это далеко не так. Для того, чтобы Россию победить военным путем, я думаю, нужно 3, 4, 5 месяцев и много оружия. Желание убивать русских есть у наших солдат", - заявил Геращенко.
При этом он призвал не питать надежд на распад РФ, на который "могут уйти годы".
Ранее мы писали, что Шольц не видит признаков окончания войны в Украине и прогнозирует её эскалацию.
Кроме того, премьер Венгрии считает, что война в Украине будет затяжной и повлияет на всю Европу.
Вместе с тем, в украинской разведке определили месяц, когда наступит перелом в войне с Россией.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.
"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".
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