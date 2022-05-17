Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Россия не распадется, и воевать с ней придется еще три-пять месяцев.

Об этом он сказал журналисту Дмитрию Гордону.

"Есть мнение, что мы победили, что Россия завтра начнет распадаться. Это далеко не так. Для того, чтобы Россию победить военным путем, я думаю, нужно 3, 4, 5 месяцев и много оружия. Желание убивать русских есть у наших солдат", - заявил Геращенко.

При этом он призвал не питать надежд на распад РФ, на который "могут уйти годы".

Ранее мы писали, что Шольц не видит признаков окончания войны в Украине и прогнозирует её эскалацию.

Кроме того, премьер Венгрии считает, что война в Украине будет затяжной и повлияет на всю Европу.

Вместе с тем, в украинской разведке определили месяц, когда наступит перелом в войне с Россией.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.