США предоставят Украине экстренную продовольственную помощь на сумму 215 млн долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время министерской встречи в ООН, посвященной вызовам глобальной продовольственной безопасности, сообщает CNN.

"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше", – сказал Блинкен.

Указанная сумма будет направлена ​​именно в помощь Украине. Других подробностей по поводу этой помощи издание не сообщает.

"Мы ожидаем, что наш Конгресс очень скоро утвердит примерно 5,5 миллиардов долларов дополнительного финансирования на гуманитарную помощь и глобальную продовольственную безопасность", - также рассказал Блинкен.

По его словам, также Вашингтон выделят 500 миллионов долларов на увеличение производства удобрений в США. Это связано с возросшей потребностью в удобрениях в странах, которые традиционно получали их из России, которая является крупнейшим в мире экспортером удобрений.

Блинкен призвал другие страны, у которых есть удобрения и зерно, быстро помочь справиться с этим нарастающим кризисом.

"В частности, страны со значительными запасами зерна и удобрений, а также страны с финансовыми ресурсами должны активизироваться и сделать это быстро. Соединенные Штаты объявили о выделении более 2,3 миллиардов долларов на новое финансирование чрезвычайной продовольственной помощи для удовлетворения глобальных гуманитарных потребностей после вторжения России в Украину", - сказал он.

Напомним, ранее в США отменили исключение из санкций, которое позволяло России продолжать выплаты по своему долгу.

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