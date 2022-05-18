Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила информацию западных изданий о том, что США, скорее всего, отменят исключение из санкций, которое позволило России продолжать выплаты по своему долгу и избегать дефолта.

Выступая на пресс-конференции в Германии после встречи министров финансов стран G7 и управляющих банков, Йеллен сказала, что "довольно вероятно", что срок действия лицензии истечет 25 мая.

"Окончательного решения по этому поводу еще не было. Но я думаю, что это вряд ли продолжится", - сказала Йеллен.

Речь идет о лицензии, которая позволяла России делать выплаты держателям облигаций США из замороженных активов. Отказ от ее продления значительно повысит риски дефолта России.

Ранее "Страна" приводила заявление Йеллен о том, что законы США не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.

"Это не что-то разрешённое законом в США. И другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте", - отметила глава Минфина.

Также она говорила о высокой вероятности провоцирования дефолта России, который "вряд ли изменит ситуацию".