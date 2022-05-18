Законы США не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество, заявила глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен.

Заявление прозвучало 18 мая после встречи министров финансов стран G7 и управляющих банков.

"Что касается активов российского Центробанка, они, конечно, значительные. Думаю, США и наши партнёры заблокировали примерно 300 миллиардов долларов. Вполне естественно, учитывая огромные разрушения в Украине и огромную стоимость восстановления, с которой они столкнутся, что мы все ждём от России помощи в оплате хотя бы часть стоимости", - подчеркнула Йеллен.

Вместе с тем она отметила, что "сейчас для властей США конфисковать активы будет незаконно".

"Это не что-то разрешённое законом в США. И другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте", - отметила глава Минфина.

Также она сказала, что едва ли России продлят лицензию на обслуживание долларового долга.

"Считаю разумно вероятным, что лицензии будет позволено истечь. Окончательного решения относительно этого нет", - призналась министр. По ее словам, технический дефолт не изменит ситуацию, так как Россия уже "отрезана от мирового рынка капитала" из-за санкций.

Ранее МВФ отказался принимать решение о конфискации резервов России. Фонд не считает возможным в ближайшее время обнародовать свою позицию по изъятию российских золотовалютных активов.

Ранее "Страна" писала, что Киев и Вашингтон обсуждают возможность использования российских активов для финансовой помощи Украине.

Также мы сообщали, что Украина национализирует все российское имущество в стране.