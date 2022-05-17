Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ открыта для рассмотрения идеи ареста замороженных в ЕС российских государственных активов, чтобы использовать их для финансирования восстановления Украины.

По словам Линдер, такие предложения уже обсуждаются в ЕС и G7.

"Я политически открыт для идеи ареста зарубежных активов российского Центробанка. В случае с частными активами мы должны посмотреть, что возможно с точки зрения закона. Мы должны уважать верховенство закона, даже если имеем дело с российскими олигархами", - говорит министр финансов.

В тоже время газета Financial Times пишет, что конфискация российских активов за рубежом приведет к краху международной системы политической экономии.

Как пишет издание, решение заморозить российские активы уже вызвало обеспокоенность в государствах, у которых напряженные отношения с США и Европой. В этой связи их прямой захват будет рассматриваться как переход политического Рубикона.

"По сути дела, это действие покончило бы с международной системой политической экономии, которую мы создавали за последние десятилетия", - сказал приглашенный научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен.

Напомним, что несколько дней назад глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил "подумать" над тем, чтобы помогать Украине из российских резервов, замороженных на Западе. Он считает, что это было бы справедливо по отношению к Украине. Также передать российские миллиарды на восстановление после войны требует и Киев.

Также мы писали, что в Украине арестовали активы российского олигарха Фридмана на более чем 12,4 млрд гривен.