В Германии скептически оценивают возможность передать Украине замороженные российские активы. Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что передача активов не должна противоречить немецкому законодательству, а также должна быть подтвержденной решением Европейского суда.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

"Доступ к замороженным денежным средствам с юридической точки зрения совсем непростая задача", - заявила глава немецкого ведомства.

Напомним, что несколько дней назад глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил "подумать" над тем, чтобы помогать Украине из российских резервов, замороженных на Западе. Он считает, что это было бы справедливо по отношению к Украине. Также передать российские миллиарды на восстановление после войны требует и Киев.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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