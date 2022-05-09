Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поддержал идею главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля передать Украине замороженные в ЕС резервы Центробанка Российской Федерации.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Разрушена инфраструктура, уничтожены города - кто-то должен за это заплатить. Россия, продавая сырье в Европейский союз, годами накапливала резервы, чтобы финансировать массовые убийства. Предложение Джозефа Борреля (передать - Ред.) замороженные активы ЦБ России в пользу Украины - путь к восстановлению справедливости" - говорится в сообщении.

Скриншот: Twitter/Михайло Подоляк

Напомним, Запад в рамках санкций заморозил 300 миллиардов долларов, принадлежавших российскому Центробанку. После этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил "подумать" над тем, чтобы помогать Украине из российских резервов, замороженных на Западе.

Тем временем спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что активы "недружественных стран", расположенные на территории РФ, следует конфисковать в ответ на возможную конфискацию российских активов на Западе с последующей передачей их Украине (соответствующий закон принят в США).