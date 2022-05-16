В Украине арестованы активы российского олигарха Михаила Фридмана в "Альфа-банке" на более чем 12,4 млрд гривен.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке. Ранее также по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора были арестованы 469 млн грн средств со счетов в Альфа-банке, которые уже готовились к выводу в Россию", - написала она.

По данным Офиса генпрокурора, движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось после 24 февраля.

Деньги выводили через кипрские компании, "однако были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд".

Напомним, российский олигарх, уроженец Львова Михаил Фридман в интервью Bloomberg рассказал, как живёт в Лондоне после западных санкций. Сейчас его счета заморожены, он не может даже оплачивать услуги уборщицы. Он тяжело переживает санкции и не знает, что делать.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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