Все российские активы в Украине переходят государству. Они будут переданы государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".

Соответствующий документ утвердил Кабмин, сообщил у себя на странице в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"И президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Конфискованные российские активы и средства станут одним из источников Фонда по восстановлению Украины.

Отметим, что о планах по национализации говорили еще месяц назад. Также Украина ожидает получить средства от замороженных за рубежом российских активов.

Скриншот: Telegram/Денис Шмигаль Прем'єр міністр України

Напомним, что предложения о национализации российской собственности звучат почти с начала войны. Еще месяц назад глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что российские корабли, которые на сегодняшний день находятся на судоремонтном заводе в городе Измаил, вскоре будут принудительно изъяты в пользу Украины. А "Укрзализныця" сообщила о национализации российских вагонов еще в середине марта.

О подобной тактике думают и в Европе: недавно глава европейской дипломатии Жозеф Боррель предложил использовать замороженные на Западе резервы РФ для помощи Украине.