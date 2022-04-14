В сети появилось видео того, как люди, которые вчера ворвались в Premier Palace в Киеве говорят представительницей гостиницы.

Они представились бойцами теробороны и добровольцами, которые участвовали в обороне и освобождении Бучи и Ирпеня. Люди в камуфляже требовали национализации гостиницы, заявив, что ее владельцы - россияне (по данным СМИ конечным бенефициаром является вице-спикер Госдумы РФ Плександр Бабаков).

Они требовали информации о владельцах гостиницы и о ее постояльцах. Представительница гостиницы в ответ на это задавала вопрос - кто им дал полномочия осуществлять такие проверки.

Мы рассказывали, что Украина планирует национализировать всю собственность РФ в стране, чтобы компенсировать потери от войны. Так, десять задержанных в Одесской области российских кораблей будут национализированы Украиной. Кроме того, "Укрзализныця" начинает процедуру национализации российских вагонов в Украине, речь идет более чем о 15 тысячах вагонов. Но на первом этапе национализируют более трех тысяч и они уже будут работать на экономику Украины.