Администрация президента США Джо Байдена намерена заблокировать выплаты по российскому долгу, что угрожает России дефолтом.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство сообщает, что министерство финансов США аннулирует действие общей лицензии, срок которой истекает 25 мая.

Когда в феврале США ввели санкции против России в связи с ее вторжением в Украину, Минфин США дал Москве возможность продолжать платить инвесторам, помогая ей предотвратить дефолт по государственному долгу.

Чиновники Минфина тогда утверждали, что разрешение России погасить свой долг еще больше опустошит ее казну и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военные операции в Украине.

Но администрация решила не продлевать свое решение, чтобы усилить финансовое давление на Москву, объяснили источники.

Как писала "Страна", в начале апреля Bloomberg сообщил о неизбежности дефолта России. Тогда агентство написало, что первый внешний дефолт Российской Федерации за почти столетие кажется неизбежным в связи с тем, что казначейство США приостановило выплаты долларовых долгов по счетам России в американских банках, усилив тем самым давление на банковскую систему.

Однако со временем стало понятно, что дефолт не так близок, как кажется экспертам.