Глава американского Минфина Джэнет Йеллен заявил, что считает "маловероятным продление лицензии, позволяющей России обслуживать ее долларовый долг. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

При этом Йеллен полагает, объявление Россией технического дефолта вряд ли "существенно повлияет на ситуацию" внутри страны.

Напомним, США хотят заблокировать выплаты по государственному долгу России, что угрожает стране дефолтом. По данным Bloomberg, министерство финансов США аннулирует действие общей лицензии, срок которой истекает 25 мая.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.