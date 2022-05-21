В сети появилось видео последнего дня пребывания украинских военных на "Азовстали" в Мариуполе перед сдачей в плен.

Видео "Крепость Мариуполь. Последний день Азовстали" снял украинский боец Дмитрий Козацкий ("Орест"), который вместе с другими защитниками города провел здесь 84 дня.

Видео ему удалось передать документалистам.

В фильме отсутствуют диалоги или любая информационная нагрузка. На нем скорее отражено настроение бойцов, понимающих, что их ждет плен, и общая атмосфера на "Азовстали".

Кадры показывают этот разрушенный завод изнутри глазами его защитников.

Ранее мы публиковали и другие красивые кадры Дмитрия Козацкого, на которых можно увидеть уничтоженный металлургический комбинат.

Дмитрия Козацкого называют "глазами" Азовстали. Именно он является автором всех фотографий и видео, которые попадают в мировые и украинские СМИ. Он фотографирует раненых бойцов на мариупольском металлургическом комбинате.

Отметим, что сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что взятые в плен военные с "Азовстали" должны быть освобождены по процедуре обмена.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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