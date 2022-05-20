Президент Владимир Зеленский заявил, что с "Азовстали" вывезены все мирные жители.

Об этом Зеленский рассказал в интервью по случаю трехлетия инаугурации в должности президента.

"На сегодняшний день вывезены все гражданские лица – те, кто были заблокированы на заводе. Эвакуация других гражданских, находившихся возле завода или находившихся в Мариуполе, начата уже давно. Гражданские вывезены, медики – вывезены, вывезены тяжелораненые, вывезены раненые.

В этот момент, когда мы с вами говорим, я знаю, что происходит. Мне кажется, что в ближайшее время, даже не на днях, думаю, в ближайшее время завершится вывоз всех", – сообщил глава государства.

По словам президента, структура переговоров о спасении военных с "Азовстали" была сложная, договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники, западные партнеры.

"Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией из-за отношений лидеров с РФ. Когда мы видели, что военным путем разблокировать невозможно.

Хотя, честно скажу, десятки, сотни раз я проговаривал с лидерами других государств, чтобы предоставить соответствующее оружие нашим военным, чтобы военным путем мы дошли до Мариуполя ради того, чтобы разблокировать этих людей", – рассказал Зеленский.

Ранее мы писали, что в России сообщили, что с "Азовстали" вышел командир "Азова" Денис Прокопенко.

Также "Страна" сообщала, что автор знаменитых снимков с "Азовстали" Дмитрий Козацкий сообщил о сдаче в плен.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.