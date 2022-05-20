Из мариупольского комбината "Азовсталь" вышел командир полка "Азов" Денис Прокопенко.

Об этом сообщает в Телеграм российская журналистка Ирина Куксенкова.

Ранее, по ее словам, сдались заместитель Прокопенко Святослав Паламарь (Калина), а также и командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына).

Украина эту информацию пока не подтверждает.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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