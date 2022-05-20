Защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" выложил несколько мощных кадров с "Азовстали", на которых можно увидеть уничтоженный металлургический комбинат, который принял на себя основной удар российских военных.

По последнему посту Козацкого в соцсетях становится понятно, что мужчина покинул бомбоубежище "Азовстали" и будет теперь в плену:

"Ну вот и все. Спасибо за убежище Азовсталь - место моей смерти и моей жизни. Пока я буду в плену, оставлю вам фото в хорошем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", - написал Орест.

Дмитрия Козацкого называют "глазами" Азовстали. Именно он является автором всех фотографий и видео, которые попадают в мировые и украинские СМИ. Он фотографирует раненых бойцов мариупольского металлургического комбината.

Дмитрий фиксирует подвиги украинских защитников и преступления российских военных в Мариуполе. С детства он мечтал быть военным корреспондентом и даже не подозревал, что его мечта исполнится. С 24 февраля он не выпускает из рук фотоаппарат и работает под обстрелами уже более 2 месяцев.

Дома его ждут родные – мама и младшая сестра. Которые за него очень переживают и ждут его возвращения домой.

Ранее азовец Калина заявил, что до сих пор находится на комбинате "Азовсталь", опровергая тем самым сообщения российских журналистов, будто он уже вышел с территории мариупольского комбината и сдался в плен. "Продолжается операция, детали которой я разглашать не буду", - добавил Паламарь.

Как писала "Страна", министр обороны России Сергей Шойгу заявил о выходе с Азовстали почти 2000 украинских бойцов и анонсировал поставки беспилотников войскам РФ. По данным ВВС, вывезенных с "Азовстали" бойцов "Азова" отправили в Таганрог и Ростов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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