Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский ("Волына"), который призывал мировых лидеров спасти защитников Мариуполя, вышел с "Азовстали". Об этом заявила корреспондент российского Первого канала Ирина Куксенкова.

По ее словам, Сергей Волынский выходил без заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламаря "Калины".

"Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели - в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану", - заявила Куксенкова.

Напомним, накануне азовец "Калина" заявил, что до сих пор находится на комбинате "Азовсталь", опровергая тем самым сообщения российских журналистов, будто он уже вышел с территории мариупольского комбината и сдался в плен.

Также сегодня командир полка Азов Денис Прокопенко записал обращение, в котором подтвердил, что командование отдало приказ прекратить оборону города ради сохранения жизни бойцов.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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