Командир полка Азов Денис Прокопенко записал обращение, в котором подтвердил, что командование отдало приказ прекратить оборону города ради сохранения жизни бойцов.

Условия же "Азова" были вывести гражданских, раненных для лечения и тела погибших. Со слов Прокопенко, они выполнены.

Напомним, первыми в Генштабе ВСУ сообщили, что украинское командование приняло решение прекратить сопротивление на "Азовстали", чтоб сохранить жизни украинских военных. Первый этап по эвакуации военных прошел 17 мая. После этого российские телеграм-каналы неоднократно публиковали видео с украинскими бойцами.

В Украине же говорят, что военных будут обменены на российских военнопленных. Но сроки обмена не называются.

При этом в Минобороны РФ заявляют, что военные "сдались в плен".

Вместе с тем, сегодня автор знаменитых снимков из "Азовстали" Дмитрий Козацкий (боец Азова с позывным Орест) дал понять, что выходит с "Азовстали" и будет в плену.

Тем временем, Шойгу заявил о выходе с Азовстали почти 2000 украинских бойцов. Украинская сторона эти цифры не подтверждает и не комментирует.