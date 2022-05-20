Близкие военных, которые находились на территории "Азовстали" и сейчас попали в плен (так утверждает российская сторона, украинская пока молчит - Ред.), создадут организацию по защите прав военнопленных. Они также намерены установить контакт с солдатскими матерями России.

Об этом родственники солдат объявили на брифинге в Стамбуле.

Жена бойца "Азова" Наталья Зарицкая рассказала, что с их мужьями есть связь, и они сообщают, что "находятся на пути из ада в ад".

"Мы будем призывать весь мир, чтобы положения Женевской конвенции соблюдались", - сказала она.

Жены и матери украинских бойцов надеются, что Турция станет гарантом безопасности военных.

Ранее министр обороны России Шойгу заявил, что в плен сдались уже более 1900 украинских военных с Азовстали.

Украинская сторона эти цифры пока не подтверждает, а выражение "сдались в плен" старается не упоминать, заявляя, что идёт эвакуация с последующим обменом на российских пленных. Однако российская сторона говорит именно о сдаче в плен, а возможный обмен не подтверждает.

Напомним, в "Азове" подтвердили приказ командования прекратить оборону Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.