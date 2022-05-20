Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, известный по позывному Калина, вышел с мариупольского комбината "Азовсталь".

Об этом заявила вечером 20 мая в своем Телеграм-канале корреспондент российского Первого канала Ирина Куксенкова.

Других подтверждений этой информации нет.

Ранее та же Куксенкова сообщила, что из "Азовстали" вышел командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына).

Как писала "Страна", еще вчера вечером азовец Калина заявил, что до сих пор находится на комбинате "Азовсталь", опровергая тем самым сообщения российских журналистов, будто он уже вышел с территории мариупольского комбината и сдался в плен.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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