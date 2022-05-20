Владимир Зеленский впервые рассказал, как украинские летчики пытались долететь до "Азовстали" для помощи военным.

Это происходило в отсутствие воздушных коридоров к "Азовстали", при работе мощной противовоздушной обороны противника.

Об этом Зеленский сообщил в интервью по случаю трехлетия инаугурации в должности президента.

"Очень большое количество людей погибло – наших летчиков. К сожалению, погибли. Также абсолютно героические люди, которые знали, что сложно. Знали, что долететь почти невозможно. Долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, пищевые продукты, воду, забрать тела, раненых.

Все это происходило. Много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Почему? Потому что воздушных коридоров к "Азовстали" не было из–за их мощной ПВО", – рассказал президент.

Ранее мы писали, что в Виннице проводили в последний путь харьковского пилота Сергея Пархоменко, уничтожившего 20 вражеских танков.

Также "Страна" сообщала, что на войне погиб один из лучших летчиков Украины Игорь Бедзай. В 2014-м он смог вывести из Крыма боевую технику.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.