В Украине попрощались с погибшим в первые дни российской агрессии подполковником Вячеславом Ерко.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В последний путь летчика проводили военнослужащие бригады тактической авиации воздушного командования "Центр".

Вячеслав Ерко был одним из первых, кто вступил в ожесточенное воздушное сражение с вражеской авиацией, защищая Киевскую область. В том бою украинские пилоты совместными усилиями сбили пять вражеских самолетов. Но, к сожалению, в нем погиб и Вячеслав Ерко.

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