Предположительно, в Киеве вечером сбивали российские беспилотники. Иллюстративное фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Вечером в воскресенье, 20 марта, в Киеве была слышна серия коротких, относительно не громких взрывов. Позже в сети появилось видео, где в небе были видны множественные яркие вспышки.

Пользователи предположили, что это украинское ПВО сбивает вражеские беспилотники над Киевом - судя по частоте выстрелов и относительно небольшим вспышкам в небе.

Видео публикует Telegram-канал "Политика Страны". 

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