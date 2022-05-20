Владимир Зеленский сообщил, что Украина построит новую "Мрию".

Об этом президент заявил во время онлайн-встречи с украинскими студентами.

По его словам, новый самолёт будет стоить около 800 млн долларов.

"Мы хотели построить его, нам нужно было 800 млн долларов. Я обращался к президенту Турции с предложением построить вторую "Мрию", но денег мы не нашли. Но в этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций. Это вопрос имиджа нашего государства и всех прекрасных профессиональных летчиков, погибших на этой войне", – сказал Зеленский.

Напомним, что во время наступления на Киев аэродром "Антонов" был основной базой высадки российского десанта для наступления на Киев. Там шли ожесточенные бои, в результате которых сгорел самый большой в мире самолет - "Мрия".

Ранее мы писали, что восстановить "Мрию" невозможно. Создание нового Ан-225 будет стоить до $3 млрд.

Также "Страна" сообщала, что Авиалинии Антонова временно перенесли базу из Гостомеля в Германию.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.