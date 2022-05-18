Из-за того, что во время военных действий из Украины невозможно выполнять международные авиарейсы, база "Антонова" переехала из Гостомеля. Теперь пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" находятся в аэропорту Лейпцига, откуда и будет выполнять полеты по транспортировке грузов.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Антонов".

"Там организована работа филиала авиатранспортного подразделения (АТП) ГП "АНТОНОВ", известного в мире как авиакомпания "Авиалинии" АНТОНОВ", и обустроена база для технического обслуживания указанных воздушных судов. Это позволило ГП "АНТОНОВ" продолжить выполнение коммерческих и государственных заказов по перевозке сверхтяжелых и крупногабаритных грузов, а также сохранить позиции лидера в этой нише мирового рынка", - говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что "после победы над рашистскими оккупантами и проведения комплекса работ по восстановлению работоспособности аэропорта "Киев-Антонов-2", он снова станет базовым для флота "Русланов" авиакомпании "Авиалинии" АНТОНОВ".

Напомним, что во время наступления на Киев аэродром "Антонов" был основной базой высадки российского десанта для наступления на Киев. Там шли ожесточенные бои, в результате которых сгорел самый большой в мире самолет - "Мрия".

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Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

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