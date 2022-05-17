В Крыму в этом сезоне около 30% гостиниц могут не открыться из-за войны и проблем с транспортом
В Крыму на этот курортный сезон могут не открыться около 30% гостиниц. Это обусловлено повышенными ценами, проблемами с транспортом и войной в Украине.
Об это пишет "Коммерсант".
Гостиницы не откроются из-за низкого спроса среди россиян, который обусловлен сравнительно высокими ценами, а также закрытием аэропорта в Симферополе из-за войны в Украине.
По данным издания, в 2022 году могут отказаться работать гостиницы на пятьдесят-шестьдесят номеров, которые составляют 20-30% всего номерного фонда Крыма.
Также не хватает железнодорожных билетов на полуостров. Операторы даже стали предлагать туристам чартерные автобусы в Крым, пишет издание.
Еще одно опасение российских туристов - близость к боевым действиям, которые ведутся в Украине.
Ранее мы писали, что Зеленский потребовал от Турции и Греции прекратить принимать российских туристов.
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Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.
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