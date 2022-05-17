В Крыму на этот курортный сезон могут не открыться около 30% гостиниц. Это обусловлено повышенными ценами, проблемами с транспортом и войной в Украине.

Об это пишет "Коммерсант".

Гостиницы не откроются из-за низкого спроса среди россиян, который обусловлен сравнительно высокими ценами, а также закрытием аэропорта в Симферополе из-за войны в Украине.

По данным издания, в 2022 году могут отказаться работать гостиницы на пятьдесят-шестьдесят номеров, которые составляют 20-30% всего номерного фонда Крыма.

Также не хватает железнодорожных билетов на полуостров. Операторы даже стали предлагать туристам чартерные автобусы в Крым, пишет издание.

Еще одно опасение российских туристов - близость к боевым действиям, которые ведутся в Украине.

Ранее мы писали, что Зеленский потребовал от Турции и Греции прекратить принимать российских туристов.

Также рассказывали, как живет Одесса без туристов и с заминированными пляжами.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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