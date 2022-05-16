В США пассажир без малейшего понятия, как управлять самолетом, посадил легкую одномоторную "Сессну 280", когда стало плохо пилоту. Мужчина по имени Даррен Харрисон следовал инструкциям авиадиспетчера.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел 10 мая в небе над штатом Флорида. Даррен был единственным пассажиром "Сессны 280". Он летел с Багамских островов на запад в сторону США, когда пилот потерял сознание. Одномоторный самолет, летевший на высоте около 3000 метров, вдруг резко снизился до 2000 метров всего за 16 секунд.

Диспетчеры аэродрома Форт Пирс, с которыми вышел на связь Харрисон, попытались ему помочь. Диалог между ними и пассажиром отражает разворачивающуюся драму.

Харрисон: "У меня тут серьезная ситуация. Моему пилоту плохо. Я понятия не имею, как управлять самолетом".

Диспетчер: "Вас понял. Где вы находитесь?"

Харрисон: "Понятия не имею. Я вижу перед собой берег Флориды, но где это - не представляю".

Диспетчер: "Постарайтесь удерживать крылья ровно и следуйте вдоль побережья - в северном или в южном направлении. Мы попытаемся установить ваше местонахождение".

Харрисон: "Я что-то не могу включить экран навигатора, а там вся информация. Вы случайно не знаете, как это сделать?"

Диспетчерам вскоре удалось установить местонахождение самолета.

Двойная система управления "Сессны" позволяет управлять самолетом с пассажирского кресла, и когда диспетчеры выяснили местонахождение самолета, то попросили Даррена дать им номер своего мобильного и в дальнейшем уже диспетчеры международного аэропорта Палм-Бич поддерживали с ним связь по мобильному телефону.

Посадить самолет Харрисону помог авиадиспетчер с 20-летним стажем и опытный инструктор Роберт Морган, которого вызвали с обеденного перерыва его коллеги. Морган решил направить Харрисона именно в Палм-Бич, потому что это самая крупная взлетно-посадочная площадка в округе.

В итоге самолет успешно сел. Когда пассажир вылез из самолета, то обнял встретившего его диспетчера Моргана и сказал ему, что хочет поскорее попасть домой, к беременной жене.

Пилота самолета забрали в больницу. Местные власти не сообщили, в каком он состоянии.

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